Іноземці відкрили вогонь по поліцейським в Києві на Оболоні: троє з них затримані

Поліція затримала 3 людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nПригода сталася при патрулюванні Оболонського району, коли поліцейські помітили біля автомобіля 4 людей. Коли вони зупинилася і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПотім на Мінському проспекті порушники здійснили 7 пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. 3 підозрюваних затримали, ще одного, хто стріляв, шукають.\r\n\r\nЗ місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один з них має судимості за грабіж і крадіжку.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРозпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.\r\nЗатримання підозрюваних в обстрілі поліцейських.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=VO9hcbJLFu8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белько, що погрожував підірвати міст Метро.\r\nРаніше у "Борисполі" іранці намагалися змити документи в унітаз, але їх спіймали прикордонники, а в Одесі іноземець під виглядом поліцейського грабував туристів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n