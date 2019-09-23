Іноземці відкрили вогонь по поліцейським в Києві на Оболоні: троє з них затримані

Поліція затримала 3 людей за підозрою в обстрілі поліцейських у Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Пригода сталася при патрулюванні Оболонського району, коли поліцейські помітили біля автомобіля 4 людей. Коли вони зупинилася і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

Потім на Мінському проспекті порушники здійснили 7 пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. 3 підозрюваних затримали, ще одного, хто стріляв, шукають.

З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження останнього, хто стріляв. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один з них має судимості за грабіж і крадіжку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Затримання підозрюваних в обстрілі поліцейських.

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Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белько, що погрожував підірвати міст Метро.

Раніше у "Борисполі" іранці намагалися змити документи в унітаз, але їх спіймали прикордонники, а в Одесі іноземець під виглядом поліцейського грабував туристів.