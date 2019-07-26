В Одессе иностранец под видом полицейского грабил туристов

В Одессе злоумышленник под видом сотрудника правоохранительных органов грабил иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Представляясь полицейским, 43-летний гражданин одной из стран Закавказья останавливал туристов, завязывал с ними разговор, в разгар которого наносил неожиданный удар и отбирал ценные вещи", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что задержали правонарушителя сотрудники Управления уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас он подозревается в ограблении нескольких человек, приехавших в Одессу из европейских стран.

"В Приморском отделе полиции с мужчиной проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве у супермаркета аферисты под видом "акции" выманили у пенсионерки все ее сбережения.

Ранее в Киеве женщина под видом риелтора выманивала у людей деньги.