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26 июля 2019, пятница, 16:39 7
Происшествия 2019-07-26T16:39:58+03:00
Українські Новини
В Одессе иностранец под видом полицейского грабил туристов

В Одессе иностранец под видом полицейского грабил туристов

В Одессе злоумышленник под видом сотрудника правоохранительных органов грабил иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Представляясь полицейским, 43-летний гражданин одной из стран Закавказья останавливал туристов, завязывал с ними разговор, в разгар которого наносил неожиданный удар и отбирал ценные вещи", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что задержали правонарушителя сотрудники Управления уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас он подозревается в ограблении нескольких человек, приехавших в Одессу из европейских стран.

"В Приморском отделе полиции с мужчиной проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве у супермаркета аферисты под видом "акции" выманили у пенсионерки все ее сбережения.

Ранее в Киеве женщина под видом риелтора выманивала у людей деньги.

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