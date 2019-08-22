В "Борисполе" иранцы пытались смыть документы в унитаз, но их поймали пограничники

Группа иностранцев в международном аэропорту "Борисполь" в туалете пытались уничтожить свои фальшивые паспорта. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Так, сообщается, что во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, прибывших из Турции, пограничники заметили иностранцев, которые странно себя вели. В дальнейшем они должны были следовать на рейс в Ереван.

Отмечается, что вместо того, чтобы пойти на свой рейс, группа иностранцев отправилась в туалет, где находилась достаточно длительное время. После чего данные лица заявили, что паспортов у них нет. Но осмотрев туалет, в нем обнаружили остатки паспортов, которые они пытались уничтожить.

По данным издания, иностранцы оказались гражданами Ирана. Пограничники ОКПП "Киев" установили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов в туалете нарушителям должен был передать иностранец за денежное вознаграждение. Лицам отказали в дальнейшем "путешествии", их возвратили на родину обратным рейсом.

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