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22 августа 2019, четверг, 08:27 62
Силовые структуры 2019-08-22T10:30:03+03:00
Українські Новини
В "Борисполе" иранцы пытались смыть документы в унитаз, но их поймали пограничники

В "Борисполе" иранцы пытались смыть документы в унитаз, но их поймали пограничники

Иностранцы, которые пытались уничтожить фальшивые документы в аэропорту. Фото: Информатор
Иностранцы, которые пытались уничтожить фальшивые документы в аэропорту. Фото: Информатор

Группа иностранцев в международном аэропорту "Борисполь" в туалете пытались уничтожить свои фальшивые паспорта. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Так, сообщается, что во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, прибывших из Турции, пограничники заметили иностранцев, которые странно себя вели. В дальнейшем они должны были следовать на рейс в Ереван.

Отмечается, что вместо того, чтобы пойти на свой рейс, группа иностранцев отправилась в туалет, где находилась достаточно длительное время. После чего данные лица заявили, что паспортов у них нет. Но осмотрев туалет, в нем обнаружили остатки паспортов, которые они пытались уничтожить.

По данным издания, иностранцы оказались гражданами Ирана. Пограничники ОКПП "Киев" установили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов в туалете нарушителям должен был передать иностранец за денежное вознаграждение. Лицам отказали в дальнейшем "путешествии", их возвратили на родину обратным рейсом.

Как сообщали Українські Новини, российский священник пытался улететь из Украины по поддельному паспорту Болгарии.

Ранее СБУ прикрыла бизнес по выдаче виз нелегалам: злоумышленники выдали 500 подделок.

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