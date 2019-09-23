Гончарук взяв собі прес-секретаря із "Голосу" Вакарчука, яка агітувала проти Медведчука

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив своїм прес-секретарем Діану Давітян.

Про це Давітян написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Атеншн, камінг-аут з запізненням на місяць! 15-годинні робочі дні, відсутність вихідних, дедлайни та постдедлайни – привіт. Друзі-журналісти, якщо треба коментарі, запити, уточнення або що від Прем'єра - welcome! Ми дуже відкриті, молоді та енергійні (хоча і хочемо спати 24/7)", - написала вона.

Згідно з інформацією на сторінці в Facebook, Давитян 24 роки і раніше вона займалася створенням контенту для політичної партії "Голос", працювала PR-спеціалістом в логістичній компанії "Укр-Китай Коммунікейшин", а також писала для онлайн журналу "Фокус".

Освіту вона здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де вивчала журналістику.

Також у соціальній мережі Давитян постив фото з акції проти Віктора Медведчука.

Діана Давитян. Фото: facebook.com/davityandiana

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Гончарук пообіцяв знімати відеоролики зі звітами за тиждень кожну неділю.

Раніше прем'єр Гончарук розповів про свої політичні плани до кінця життя.