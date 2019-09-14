Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не планирует заниматься политикой до конца жизни в то время, как считает, что Россия - самый большой сосед Украины, с которым надо сосуществовать.

Об этом он сказал в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Я не планирую до конца своей жизни заниматься политикой, государственной службой. У меня нет таких планов", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что независимо от занимаемой в будущем должности в команде Президента Владимира Зеленского приложит все усилия для того, чтобы правительство по результатам 5 лет работы смогло позволить себе уйти реализовываться в других сферах деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.

Тем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.