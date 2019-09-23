Зеленський - один з найвидатніших лідерів світу, - Офіс президента

Радник президента Андрія Єрмака на зустрічі з блогерами назвав президента Володимира Зеленського одним з найбільших лідерів світу.\r\nПро це написав представник "ІнфоНапалма" Михайло Макарук на своийсторинци в Facebook.\r\n"А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвидатніших лідерів світу...", - навів він цитату представника ОПУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВіктор Трегубов навів цитату про лідера, яку вони озвучили у відповідь на питання про Донбас.\r\n\r\nАнтон Швець також зазначив, що на зустрічі з Зеленським очікували почути відповіді на питання про "формулу Штанмайєра", навколо якої точиться багато суперечок, а також про статус Донбасу, однак замість відповіді їх намагалися переконати, що Зеленський - найбільший лідер, у якого все вийде.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі.\r\nПід офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайєра".\r\nПомічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n