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23 вересня 2019, понеділок, 13:43 13
Президент 2019-09-23T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський - один з найвидатніших лідерів світу, - Офіс президента

Зеленський - один з найвидатніших лідерів світу, - Офіс президента

Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Радник президента Андрія Єрмака на зустрічі з блогерами назвав президента Володимира Зеленського одним з найбільших лідерів світу.

Про це написав представник "ІнфоНапалма" Михайло Макарук на своийсторинци в Facebook.

"А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найвидатніших лідерів світу...", - навів він цитату представника ОПУ.

Віктор Трегубов навів цитату про лідера, яку вони озвучили у відповідь на питання про Донбас.

Антон Швець також зазначив, що на зустрічі з Зеленським очікували почути відповіді на питання про "формулу Штанмайєра", навколо якої точиться багато суперечок, а також про статус Донбасу, однак замість відповіді їх намагалися переконати, що Зеленський - найбільший лідер, у якого все вийде.

Як повідомляли Українські Новини, радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі.

Під офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайєра".

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту.

Більше новин про: Особливий статус Донбасу Володимир Зеленський Андрій Єрмак формула Штайнмайєра

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