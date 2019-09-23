Заморозки до -4 вночі і +23 днем: у вівторок в Україні буде контрастна погода

Після оманливого тепла на день осіннього рівнодення у вівторок 24 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0...-2 градуси, вдень +12...+14 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, у Рівненській області заморозки в повітрі 0...-3 градуси, вдень +12...+19 градусів, у Закарпатті до +22 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі заморозки в повітрі 0...-3 градуси, удень +9...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, у Черкаській і Полтавській областях заморозки на поверхні ґрунту 0...-4 градуси, вдень +13...+19 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі заморозки в повітрі 0...-3 градуси, удень +9...+14 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+22 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів. 23 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+18 градусів, у Дніпрі біля Києва +15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в України поверталося літнє тепло. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.