Google присвятив святковий дудл осіннього рівнодення

Сьогодні, 23 вересня, святкується день осіннього рівнодення, і корпорація Google присвятив дудл цій знаменній події.

Осіннє рівнодення - один із двох днів у році, коли день дорівнює ночі. Цей день, незалежно від погоди та інших факторів, що знаменує початок астрономічної осені. Сонце переходить з північної півкулі в південне і таким чином на Півночі настає осінь, а в Південній частині Землі - весна. З осіннього рівнодення починається бабине літо, яке триватиме кілька днів. Потім погода почне псуватися і буде ставати все холодніше і холодніше.

Дудл доступний на території Європи, США і Канади і в деяких країнах Латинської Америки.

Крім осіннього рівнодення, в Чехії в цей день святкують День народження Ярослава Сейферта - чеського письменника, журналіста і перекладача. У Великобританії В цей день вперше почали пити чай і був здійснений перший безпосадочний переліт через Середземне море.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Google присвятив дудл легендарному джазмену Бі Бі Кінгу. 13 вересня Google випустила дудл на честь Ганса Крістіана Грама, вченого-біолога, а раніше корпорація присвятила дудл святкування Незалежності України.