Суд заарештував майно екс-голови НКЕКП Вовка

Суд наклав арешт на майно колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Майно заарештовано, але його трохи", - сказав він.\r\nЗа словами співрозмовника агентства, суд задовольнив клопотання прокуратури.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗокрема, рішенням суду заарештовано кілька земельних ділянок в Київській області, житловий будинок в Київській області та квартира в Києві.\r\nТакож накладено арешт на автомобіль.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук і затримати екс-голову НКРЕКП Вовка. Вовк підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам+".\r\nКолишній глава НКРЕКП Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії. Вовк залишив територію України 28 квітня, а його дружина і діти 20 квітня. Вовк вважає безпідставними дії Національного антикорупційного бюро у справі формули "Роттердам+".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом НАБУ підготувало підозра екс-голові НКРЕКП Вовку у справі "Роттердам+".