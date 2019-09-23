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23 вересня 2019, понеділок, 12:31 15
Судова влада 2019-09-23T13:00:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував майно екс-голови НКЕКП Вовка

Суд заарештував майно екс-голови НКЕКП Вовка

Суд наклав арешт на майно колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Майно заарештовано, але його трохи", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Зокрема, рішенням суду заарештовано кілька земельних ділянок в Київській області, житловий будинок в Київській області та квартира в Києві.

Також накладено арешт на автомобіль.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро звернулося до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук і затримати екс-голову НКРЕКП Вовка. Вовк підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам+".

Колишній глава НКРЕКП Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії. Вовк залишив територію України 28 квітня, а його дружина і діти 20 квітня. Вовк вважає безпідставними дії Національного антикорупційного бюро у справі формули "Роттердам+".

Тим часом НАБУ підготувало підозра екс-голові НКРЕКП Вовку у справі "Роттердам+".

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