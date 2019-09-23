Представник ГПУ сприяв звільненню від відповідальності колеги-хабарника

Представник Генпрокуратури підтримав у суді клопотання про закриття провадження щодо колишнього колеги Олега Люкляна з Прикарпаття, який попався на 2000 доларах хабаря.

Провадження щодо Олега Люкляна Надвірнянський районний суд розглядав понад три роки, пише "Курс".

Люклян у грудні 2015 року був призначений на посаду першого заступника керівника Надвірнянської місцевої прокуратури. Вже у січні 2016 року домовився з підприємцем – фігурантом кримінального провадження – про те, що прокуратура не буде подавати апеляцію на вирок Косівського районного суду, та обіцяв "позитивно" вирішити питання у цивільному позові щодо оренди землі, за яку судився цей підприємець. Свої "послуги" Люклян оцінив у 2000 доларів.

Підприємець через колишню співробітницю прокуратури передав Люкляну 2000 доларів двома траншами – по тисячі доларів. Один біля гіпермаркету "Епіцентр", другий – у своєму авто на стоянці біля Надвірнянської прокуратури.

Після отримання другого траншу Люкляна разом зі спільницею затримали у його кабінеті. Жінка начебто не знала, що передає хабар, тому до відповідальності її не притягали.

Проти Олега Люкляна відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Однак до суду справу передали вже за ч. 1 ст. 190 КК України – шахрайство. Судова тяганина тривала більш як три роки. Сторону обвинувачення представляв у суді представник Генпрокуратури Олександр Проскурніков. Більшість засідань суд переносив через те, що не з’являвся саме Проскурніков.

Коли завершилися строки притягнення Люкляна до кримінальної відповідальності, той визнав свою вину і подав клопотання про закриття провадження.

"Прокурор Проскурніков О. А. в судовому засіданні не заперечував відносно задоволення клопотання обвинуваченого, зазначивши, що на даний час дійсно є підстави, передбачені КПК України для закриття кримінального провадження і звільнення Люкляна від кримінальної відповідальності в зв’язку із закінченням строків давності", – йдеться в ухвалі суду.

Так, суд закрив провадження та звільнив Олега Люкляна від кримінальної відповідальності. Він має заплатити 1407 грн процесуальних витрат за проведення технічної експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура стала Офісом генпрокурора.

Раніше новим генпрокурором був призначений Руслан Рябошапка.