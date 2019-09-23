Акції МХП впали у ціні на 2,8% за 2 тижні

З 6 по 20 вересня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 2,8%, або на 0,26 долара до 8,9 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно їй, зниження котирувань почалося 9 вересня і тривало до 15 вересня до 8,64 доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14% (в порівнянні з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, держдотації МХП перевірять за дорученням Зеленського.

Також АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.

МХП лідирує щодо експорту продукції з високою доданою вартість серед українських агрохолдингів.