Зеленский поручил проверить госдотации и дивиденды "Мироновского хлебопродукта"

Президент Владимир Зеленский просит правоохранителей проверить дотации из государственного бюджета и дивиденды одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).

Об этом он сообщил в ходе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українські Новини.

"Коррупция в бюджетной сфере в течение 2017-2018: одному из самых больших агрохолдингов Украины, "Мироновскому хлебопродукту", из госбюджета выделено почти 2,5 млрд гривен дотаций. На самом деле он не трубует государственной поддержки, потому что имеет прибыль. Хотел бы обратиться к нашим правоохранительным и антикоррупционным органам: давайте проверим и сравним сумму бюджетной помощи и дивидендов", - сказал он.

ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит правоохранителей расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы 30 млн долларов на счета офшорных компаний в 2014-2019 годах.

Ранее HeadHunter назвал МХП одним из самых привлекательных работодателей украинского агросектора.