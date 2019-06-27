АМКУ начал расследование возможного монопольного положения МХП

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование действий на рынке курятины 5 фабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", входящих в один из крупнейших производителей мяса птицы компанию "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он написал, что в ходе исследования данного рынка АМКУ обнаружил, что МХП имеет структурные признаки монопольного положения в сфере первичной реализации курятины.

Отмечается, что производство куриного мяса осуществляется МХП на собственных птицефабриках, а почти весь объем производимого товара реализуется через ЧАО "Мироновский хлебопродукт".

Так, АМКУ было зафиксировано, что ЧАО устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики МХП и запрещает им продавать продукцию конкурентов.

Таким образом, по словам Терентьева, МХП практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров.

"Эти действия группы МХП могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенному ограничению права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязыванию участникам рынка собственных правил поведения", - прокомментировал он.

Также Терентьев отметил, что целью таких действий может быть как укрепление собственных позиций на рынке, так и попытки ограничить конкурентоспособность товаров конкурентов, имеющих более слабые позиции на рынке.

По результатам исследования Антимонопольный комитет начинает сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщали Українськi Новини, в начале 2018 года ассоциация "Союз птицеводов" заявила, что считает безосновательными заявления АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции на рынке мяса птицы.

В 2017 году АМКУ занимался исследованием рынка куриного мяса и допускал наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики, а также злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей.

Тогда глава АМКУ Терентьев заявлял, что компания "Мироновский хлебопродукт" занимает доминирующее положение на внутреннем рынке курятины с долей более 40%, при этом в некоторых торговых сетях доля МХП превышает 70%.

МХП, в свою очередь, отметила, что одним из оснований для роста цен, среди прочего, является увеличение себестоимости производства курятины на 20%, в частности оказывает влияние рост цен на зерновые культуры, которые занимают существенную долю в себестоимости, и другие составляющие.