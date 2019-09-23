Пожежа в Києві: нафтопродукти з цистерн розлилися на площу 500 кв. м

Внаслідок загоряння цистерн на вул. Віскозній в Деснянському районі Києва увечері 22 вересня сталося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\n"О 22:06, по прибуттю на місце події перщого пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що горять автоцестерни з нафтопродуктами (бензин, дизель). Одразу ж було прийнято рішення про евакуацію 6ти залізничних цистерн, наповнених нафтопродуктами, тим самим вогнеборці запобігли можливому вибуху. Для гасінння вогню проводилась пінна атака. О 23:42 пожежу локалізовано. Згоріло та пошкоджено 9 автоцестер з нафтопродуктами, сталось розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м", - йдеться в ньому.\r\nПожежу ліквідували о 23:48.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки з залученням 2-х пожежних потягів (один знаходився в резерві на залізничній станції Дарниця), та 90 осіб особового складу.\r\nВнаслідок події постраждалих немає.\r\nОбставини поді встановить слідство.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, у випадках задимленості необхідно:\r\n\r\nобмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;\r\nтримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;\r\nввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;\r\nпроводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;\r\nзбільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;\r\nне гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.\r\nЯкщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.\r\n\r\n\r\nЗагоряння автоцистерн у Києві. Фото: facebook.com\/ucz.kmda\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку серпня спалах стався на АЗС у Київській області в селі Тарасівка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, в кінці серпня в Києві на Мінському масиві сталася масштабна пожежа в новобудові.\r\n