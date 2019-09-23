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23 вересня 2019, понеділок, 08:23 26
Події 2019-09-23T10:45:02+03:00
Українські Новини
Пожежа в Києві: нафтопродукти з цистерн розлилися на площу 500 кв. м

Пожежа в Києві: нафтопродукти з цистерн розлилися на площу 500 кв. м

Загоряння автоцистерн у Києві. Фото: facebook.com/ucz.kmda
Загоряння автоцистерн у Києві. Фото: facebook.com/ucz.kmda

Внаслідок загоряння цистерн на вул. Віскозній в Деснянському районі Києва увечері 22 вересня сталося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 22:06, по прибуттю на місце події перщого пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що горять автоцестерни з нафтопродуктами (бензин, дизель). Одразу ж було прийнято рішення про евакуацію 6ти залізничних цистерн, наповнених нафтопродуктами, тим самим вогнеборці запобігли можливому вибуху. Для гасінння вогню проводилась пінна атака. О 23:42 пожежу локалізовано. Згоріло та пошкоджено 9 автоцестер з нафтопродуктами, сталось розлиття паливно-мастильних матеріалів на площу 500 кв. м", - йдеться в ньому.

Пожежу ліквідували о 23:48.

На місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки з залученням 2-х пожежних потягів (один знаходився в резерві на залізничній станції Дарниця), та 90 осіб особового складу.

Внаслідок події постраждалих немає.

Обставини поді встановить слідство.

Як повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту КМДА, у випадках задимленості необхідно:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.
  • Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Пожежа автоцистерн у Києві. Фото: facebook.com/ucz.kmdaЗагоряння автоцистерн у Києві. Фото: facebook.com/ucz.kmda

Як повідомляли Українські Новини, на початку серпня спалах стався на АЗС у Київській області в селі Тарасівка.

Крім того, в кінці серпня в Києві на Мінському масиві сталася масштабна пожежа в новобудові.

 

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