Под Киевом полыхала заправка, есть пострадавший

Пожар произошел на АЗС в селе Тарасовка Киевской области в четверг, 1 человек госпитализирован.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\n"Пожарные ГосЧС Украины ликвидировали пожар на АЗС, есть пострадавший", - сказано в нем.\r\nВ четверг в 4:48 в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар.\r\nВ 6:03 сотрудники ГосЧС в Киевской области ликвидировали пожар на площади 150 кв.м.\r\nПострадал один гражданин, его с ожогами госпитализировали в больницу.\r\nОгнем уничтожены 2 заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 куб. м), здание охраны (площадью 6 кв. м), а также поврежден легковой автомобиль.\r\nСпасены 2 наземные емкости объемом по 20 куб. м (бензин и сжиженный газ).\r\nК тушению привлекалось 30 человек личного состава ГосЧС и 5 единиц техники.\r\n