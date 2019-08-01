Под Киевом полыхала заправка, есть пострадавший

Пожар произошел на АЗС в селе Тарасовка Киевской области в четверг, 1 человек госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Пожарные ГосЧС Украины ликвидировали пожар на АЗС, есть пострадавший", - сказано в нем.

В четверг в 4:48 в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар.

В 6:03 сотрудники ГосЧС в Киевской области ликвидировали пожар на площади 150 кв.м.

Пострадал один гражданин, его с ожогами госпитализировали в больницу.

Огнем уничтожены 2 заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковая емкость с дизтопливом (объемом 10 куб. м), здание охраны (площадью 6 кв. м), а также поврежден легковой автомобиль.

Спасены 2 наземные емкости объемом по 20 куб. м (бензин и сжиженный газ).

К тушению привлекалось 30 человек личного состава ГосЧС и 5 единиц техники.