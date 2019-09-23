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23 вересня 2019, понеділок, 08:10 5
Силові структури 2019-09-23T08:30:02+03:00
Українські Новини
Ситуація на Донбасі: бойовики вчинили 15 обстрілів, поранено воїна ЗСУ

Ситуація на Донбасі: бойовики вчинили 15 обстрілів, поранено воїна ЗСУ

ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР

За минулу добу, 22 вересня, на Донбасі проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"22 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил. Три обстрілу зі стрілецької зброї бойовики влаштували неподалік Миколаївки. Поблизу Новогнатовки вівся вогонь з автоматичного гранатомета, а неподалік Водяної – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Двічі поблизу Лебединського бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил. Поблизу Кримського і Південного російські найманці стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В районі Залізного і Новгородського бойовики вдарили з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Майорска вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів, поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета. В районі Зайцевого і неподалік Новолуганського окупанти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня тяжкості", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню і поранили трьох воїнів ЗСУ.

Бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.

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