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21 сентября 2019, суббота, 08:14 34
Силовые структуры 2019-09-21T08:15:04+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: количество обстрелов возросло, три воина ВСУ ранены

Обострение на Донбассе: количество обстрелов возросло, три воина ВСУ ранены

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования", - отчитываются военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.

боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

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