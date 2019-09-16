Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский военный

Боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Пищевик, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское, Николаевка, Марьинка, Верхнеторецкое и Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил возле Луганского, Новотошковского и Новолуганского.

В результате обстрела боевиков 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 15 сентября, потерь не было.

Тем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.