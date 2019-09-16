Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский военный

Боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Пищевик, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское, Николаевка, Марьинка, Верхнеторецкое и Водяное.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил возле Луганского, Новотошковского и Новолуганского.\r\nВ результате обстрела боевиков 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 15 сентября, потерь не было.\r\nТем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.