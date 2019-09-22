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22 вересня 2019, неділя, 22:54 5
Політика 2019-09-22T23:06:35+03:00
Українські Новини
У Києві проведуть пробний перепис населення

У Києві проведуть пробний перепис населення

Пробний перепис населення Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявила Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

На її думку, найкращим за одним з обраних для пробного перепису був би район у Західній Україні.

"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", — зазначає соціолог.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 3,4 млрд гривень на Всеукраїнський перепис населення в 2020 році.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук допустив проведення перепису населення в 2019 році.

Тим часом Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронної перепису населення.

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