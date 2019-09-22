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22 вересня 2019, неділя, 22:28 9
Судова влада 2019-09-22T23:15:01+03:00
Українські Новини
Прослуховування в кабінеті Труби організувало НАБУ, - ЗМІ

Прослуховування в кабінеті Труби організувало НАБУ, - ЗМІ

Апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби організувало Національної антикорупційне бюро України, повідомляє "Цензор.нет" з посиланням на свої джерела.

У свою чергу, прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць бюро, яка провітрювала приміщення. Вона і повідомила про "знахідку" правоохоронцям та іншим працівникам ДБР.

Вона зазначила, що відомству поки невідомо хто, для чого і за яких умов вмонировал "прослушку" у вентиляційну систему. "Очевидно лише те, що працювали фахівці для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо", - додала Іванова.

Прес-секретар ДБР також пояснила, що така "знахідка" в кабінеті Труби може пошкодити статусу судових розслідувань деяких кримінальних проваджень.

"У кабінеті директора проходять наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді і інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - підкреслила Іванова.

Вона констатувала, що в цьому випадку йдеться про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися лише робочі моменти.

Як повідомляли Українські Новини, Труба попередив колишнього президента Петра Порошенка, що застосує до нього силовий привід.

Раніше Труба допустив допит Петра Порошенка на поліграфі.

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