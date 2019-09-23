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23 вересня 2019, понеділок, 06:00 6 Карта
Життя 2019-09-23T06:30:01+03:00
Українські Новини
Сонце буде оманливим: на рівнодення до України повернуться холоди

Сонце буде оманливим: на рівнодення до України повернуться холоди

Яблуко і дощ. Фото: pixabay
Яблуко і дощ. Фото: pixabay

Хоча робочий тиждень в Україні почнеться з дощів та поривів вітру в окремих регіонах, а місцями похолоднішає до +1, в цілому в цілому 23 вересня, день осіннього рівнодення, буде сухим і сонячним.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, температура 23 вересня по країні буде досить різною: якщо на півдні і заході очікуються +18...+23 градусів, на решті території країни похолоднішає до +12...+17 градусів, а в Чернігівській, Сумській і Харківській областях іноді навіть до +10 градусів.

У Києві ж понеділок буде сухим, однак холодніше, ніж неділя, близько +13...+14 градусів.

"Саме час з легкою, без парасольки, сумкою швидше ходити або бігати в легкому взутті, щоб зігрітися. Словом, хто ще не записався в спортзал, може наздоганяти маршрутки чи автобуси, або спритно тікати на пішохідних переходах від автомобілів, які часом просто ганяються за перехожими", - порадила синоптик.

Діденко додала, що взуття на роботу можна вибирати замшеве або тканинне - не змокне.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, до України поверталося літнє тепло. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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