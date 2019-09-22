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22 вересня 2019, неділя, 14:54 15
Силові структури 2019-09-22T19:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики "ЛНР" зривають розведення сил, – СЦКК

Бойовики "ЛНР" зривають розведення сил, – СЦКК

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У "ЛНР" зривають розведення сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) фіксує невиконання сепаратистами ЛНР зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні СЦКК, оприлюдненому прес-центром штабу операції Об'єднаних сил в неділю, 22 вересня.

Наголошується, що сепаратисти досі не здійснили демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1.

"А саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК і не прибрано фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Україна зі свого боку продовжує ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець, забезпечує безпечний перехід жителів окупованої території на підконтрольну українському уряду.

"На українській стороні поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери і представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", – додали в СЦКК.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Тим часом военный загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені. Також збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

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