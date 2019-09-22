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22 вересня 2019, неділя, 10:32 8
Життя 2019-09-22T10:45:58+03:00
Українські Новини
Заворотнюк все ще у тяжкому стані, але з'явилися шанси на одужання, - ЗМІ

Заворотнюк все ще у тяжкому стані, але з'явилися шанси на одужання, - ЗМІ

Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка перенесла вже другу операцію, зараз знаходиться у тяжкому стані, проте з'явився шанс, що їй вдасться подолати хворобу. Про це в ефірі телеканалу НТВ повідомив її друг, журналіст Сергій Майоров.

Так, Майоров розповів, що напередодні спілкувався з директором Закоротнюк Мариною Потаповою.

"Вчора вночі я розмовляв з Мариною Потаповою. Була друга операція і лікарі подивилися на результати гістології. З'явилася надія на те, що все може обійтися. Діагноз, про який всі говорять, не остаточний", - заявив друг актриси.

Майоров підкреслив, що рак мозку четвертої стадії у Заворотнюк залишається непідтвердженим діагнозом.

За його словами, з'явилася надія на краще.

Також Майоров розповів, що поруч із зіркою в лікарні весь час перебуває її чоловік Петро Чернишов.

Крім того, Майоров зазначив, що Заворотнюк не в курсі, що її стан активно обговорюють у ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Заворотнюк розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарат штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.

А 13 вересня стало відомо, що Заворотнюк бореться з раком. Зокрема, ЗМІ повідомили, що зірка потрапила до реанімації у вкрай тяжкому стані з набряком мозку. За непідтвердженими даними, рак Заворотнюк діагностували навесні 2019 року.

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