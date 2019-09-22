Заворотнюк все ще у тяжкому стані, але з'явилися шанси на одужання, - ЗМІ

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка перенесла вже другу операцію, зараз знаходиться у тяжкому стані, проте з'явився шанс, що їй вдасться подолати хворобу. Про це в ефірі телеканалу НТВ повідомив її друг, журналіст Сергій Майоров.\r\nТак, Майоров розповів, що напередодні спілкувався з директором Закоротнюк Мариною Потаповою.\r\n"Вчора вночі я розмовляв з Мариною Потаповою. Була друга операція і лікарі подивилися на результати гістології. З'явилася надія на те, що все може обійтися. Діагноз, про який всі говорять, не остаточний", - заявив друг актриси.\r\nМайоров підкреслив, що рак мозку четвертої стадії у Заворотнюк залишається непідтвердженим діагнозом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа його словами, з'явилася надія на краще.\r\nТакож Майоров розповів, що поруч із зіркою в лікарні весь час перебуває її чоловік Петро Чернишов.\r\nКрім того, Майоров зазначив, що Заворотнюк не в курсі, що її стан активно обговорюють у ЗМІ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше у Заворотнюк розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарат штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА 13 вересня стало відомо, що Заворотнюк бореться з раком. Зокрема, ЗМІ повідомили, що зірка потрапила до реанімації у вкрай тяжкому стані з набряком мозку. За непідтвердженими даними, рак Заворотнюк діагностували навесні 2019 року.