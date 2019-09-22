підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
22 вересня 2019, неділя, 06:00 6 Карта
Життя 2019-09-22T08:00:01+03:00
Українські Новини
В Україну повертається літнє тепло

В Україну повертається літнє тепло

Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

У неділю, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає до +23 градусів, при цьому рятувальники ДСНС попередили про сильний вітер і оголосили штормове попередження в деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Завтра, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає. Температура повітря протягом дня становитиме +17 +23 градуси. Свій синоптичний ексклюзив буде мати схід і північний схід - там в неділю дощі і +14 +17 градусів. Західного і північно-західного напрямку вітер буде поривчастим, до сильного", - написала вона.

У Києві в неділю також прогнозується сонячна, тепла та вітряна погода, температура повітря близько +20 градусів.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці вересня Україну накриє потужна магнітна буря. В п'ятницю і суботу очікується буря рівня G2, потім вона послабиться до рівня G1.

Тим часом, за довгостроковими прогнозами, в Європі взимку в 2020 році температура буде найнижчою за останні тридцять років.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві бабине літо бабине літо 2019

Архів
Новини
ДТП з таксі Uber в Києві. Фото: Інформатор
У Києві таксі Uber з пасажиром "злетіло" з дороги і перекинулося, двоє людей у тяжкому стані 08:00
"Жовті жилети" вийшли на вулиці Парижа і влаштували масштабні сутички з поліцією 23:57
Вітер повалив на чотирьох дітей металевий банер у Житомирі 22:41
У Авакова помилилися - Україна передала Туреччині не 23 підозрюваних, а лише інформацію 22:15
Водійські посвідчення України будуть визнані в Туреччині 21:54
більше новин
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович 16:16
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне 08:45
Компанії Ахметова вже контролюють 5 з 8 українських коксохімічних підприємств, - Радіо Свобода 10:47
більше новин
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
У Києві тисячі людей вийшли на Всесвітній марш за клімат 22:00
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ 13:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok