В Україну повертається літнє тепло

У неділю, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає до +23 градусів, при цьому рятувальники ДСНС попередили про сильний вітер і оголосили штормове попередження в деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Завтра, 22 вересня, в Україні буде сонячно і відчутно потеплішає. Температура повітря протягом дня становитиме +17 +23 градуси. Свій синоптичний ексклюзив буде мати схід і північний схід - там в неділю дощі і +14 +17 градусів. Західного і північно-західного напрямку вітер буде поривчастим, до сильного", - написала вона.

У Києві в неділю також прогнозується сонячна, тепла та вітряна погода, температура повітря близько +20 градусів.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці вересня Україну накриє потужна магнітна буря. В п'ятницю і суботу очікується буря рівня G2, потім вона послабиться до рівня G1.

Тим часом, за довгостроковими прогнозами, в Європі взимку в 2020 році температура буде найнижчою за останні тридцять років.