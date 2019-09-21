Заморозки и порывы ветра: спасатели объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 22 сентября, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.\r\nШтормовое предупреждение опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nТак, по данным спасателей, 22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м\/с, что соответствует I уровню опасности.\r\nКроме того, 22 сентября ночью в Луганской области и в Карпатах сильные заморозки 0..-3 градуса, что соответствует II уровню опасности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м\/с, I уровень опасности. В столице в воскресенье также порывы ветра 15-20 м\/с.\r\nТакже ГосЧС предупреждает, что в понедельник, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0..-3 градуса, соответствует I уровню опасности.\r\nКак сообщали Українські Новини, на следующей недели Украину накроет сильная магнитная буря. В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, ожидается буря уровня G2, затем в воскресенье она ослабится до уровня G1.\r\nТем временем в Европе, по долгосрочным прогнозам, зимой 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n