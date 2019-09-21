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21 сентября 2019, суббота, 16:56 150
Общество 2019-09-21T17:00:47+03:00
Українські Новини
Заморозки и порывы ветра: спасатели объявили штормовое предупреждение

Заморозки и порывы ветра: спасатели объявили штормовое предупреждение

Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

В воскресенье, 22 сентября, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным спасателей, 22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.

Кроме того, 22 сентября ночью в Луганской области и в Карпатах сильные заморозки 0..-3 градуса, что соответствует II уровню опасности.

В Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с, I уровень опасности. В столице в воскресенье также порывы ветра 15-20 м/с.

Также ГосЧС предупреждает, что в понедельник, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0..-3 градуса, соответствует I уровню опасности.

Как сообщзали Українські Новини, на следующей недели Украину накроет сильная магнитная буря. В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, ожидается буря уровня G2, затем в воскресенье она ослабится до уровня G1.

Тем временем в Европе, по долгосрочным прогнозам, зимой 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет.

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