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19 сентября 2019, четверг, 06:30 39 Инфографика
Жизнь 2019-09-19T08:36:49+03:00
Українські Новини
На следующей недели Украину накроет сильная магнитная буря

На следующей недели Украину накроет сильная магнитная буря

Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури. Фото: SunFood.com.ua

На следующей недели, 27-29 сентября, Украину накроет сильная магнитная буря. В то же время астрономы отметили, сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре Млечного Пути, производила загадочные вспышки

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Так, в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, ожидается буря уровня G2, затем в воскресенье она ослабится до уровня G1.

В конце месяца, 30 сентября буря утихнет, но будет еще ощущаться возбуждение магнитосферы, как и в начале следующего месяца, 2 октября.

Отметим, G-индекс разработало Национальное управлением океанических и атмосферных исследований в 1999 году. Этот специальный показатель обозначает интенсивность геомагнитной бури по влиянию видоизменений магнитного поля Земли на живые организмы и электрические приборы.

Для того, чтобы самочувствие не ухудшилось, врачи советую пить больше воды, больше есть фруктов и овощей, гулять на свежем воздухе, а также избегать стрессовых ситуаций.

Как сообщали Українські Новини, в Европе, по долгосрочным прогнозам, зимой 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет. Тем временем, на Европу уже надвигается мощный циклон.

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