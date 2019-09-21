Вітер повалив на чотирьох дітей металевий банер у Житомирі

У суботу, 21 вересня, четверо дітей постраждали у Житомирі в результаті падіння металевої конструкції на Польському бульварі через вітер після того, як українців попередили про погіршення погодних умов

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції Житомирської області, передають Українські Новини.

Повідомлення надійшло в поліцію близько 14:00. На місце події прибули медики.

За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова в результаті пориву вітру впав банер розміром 4 на 5 метрів. У результаті були травмовані четверо дітей у віці від 10 до 11 років: серед них один хлопчик і три дівчинки.

Дітей доставили до обласної дитячої лікарні. За наявною інформацією, у них діагностовано забої. На місці падіння банера працюють поліцейські, які встановлюють причини і обставини події.

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