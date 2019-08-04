Буря и ливень в Одессе свалили в городе десятки деревьев и оборвали провода

В Одессе в результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах более 20 поваленных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

"На 10:00 4 августа известно, что в результате непогоды в Одессе повалены 22 дерева и 4 крупных ветки. Ведутся работы по ликвидации последствий: распил и вывоз упавших деревьев... Также ведутся работы по восстановлению воздушных линий наружного освещения. Всего в результате непогоды, по информации КП "Одесгорсвет", за последние сутки выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", – говорится в сообщении.

3 августа, смерч пронесся в районе села Приморского Татарбунарского района Одесской области, тем временем, как в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение.

В июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

В июне в Одесской области также пронесся смерч.