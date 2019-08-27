В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево

В центре Киева во вторник, 27 августа большое дерево упало прямо на проходившую мимо пожилую женщину. Об этом сообщает Информатор на странице в Facebook.\r\nИнцидент произошел около 10:30 на улице Чигорина, 59-А на столичном Печерске.\r\nМестные жители сообщили журналистам, что дерево трещало с самого утра, а позже рухнуло, прямо на проходившую мимо женщину лет 60. Пострадавшую госпитализировали, однако ее состояние неизвестно.\r\nНа месте работали бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция. Движение транспорта временно перекрыли.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.\r\nТакже сообщалось, что из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек.