В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево

В центре Киева во вторник, 27 августа большое дерево упало прямо на проходившую мимо пожилую женщину. Об этом сообщает Информатор на странице в Facebook.

Инцидент произошел около 10:30 на улице Чигорина, 59-А на столичном Печерске.

Местные жители сообщили журналистам, что дерево трещало с самого утра, а позже рухнуло, прямо на проходившую мимо женщину лет 60. Пострадавшую госпитализировали, однако ее состояние неизвестно.

На месте работали бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция. Движение транспорта временно перекрыли.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.

Также сообщалось, что из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек.