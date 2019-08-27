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27 августа 2019, вторник, 14:20 70
Происшествия 2019-08-27T14:20:18+03:00
Українські Новини
В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево

В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево

В центре Киева во вторник, 27 августа большое дерево упало прямо на проходившую мимо пожилую женщину. Об этом сообщает Информатор на странице в Facebook.

Инцидент произошел около 10:30 на улице Чигорина, 59-А на столичном Печерске.

Местные жители сообщили журналистам, что дерево трещало с самого утра, а позже рухнуло, прямо на проходившую мимо женщину лет 60. Пострадавшую госпитализировали, однако ее состояние неизвестно.

На месте работали бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция. Движение транспорта временно перекрыли.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.

Также сообщалось, что из-за непогоды упавшие деревья в Украине травмировали 4 человек.

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