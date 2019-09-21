Україна передала Туреччині 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

Україна передала Туреччині 23 осіб, підозрюваних в тероризмі.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, про результати співпраці між Україною і Туреччиною йшла мова в суботу, 21 вересня, у Стамбулі під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.\r\nПід час робочої зустрічі Князєв відзначив важливість співпраці з Туреччиною в боротьбі з організованою злочинністю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Для України важливо продовжувати співпрацю з Туреччиною в боротьбі з організованою злочинністю та "злодіями в законі". Важливо, що в цьому питанні ми маємо спільне бачення - тільки жорсткі кроки", - зазначив він.\r\nТакож Князєв зазначив, що одним з результатів співпраці є передача осіб, підозрюваних в тероризмі.\r\n"Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 людини, які підозрюються в тероризмі, 31 - в шахрайстві і 36 - у контрабанді. За всіма цими особами правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян", - додав він.\r\nУ свою чергу Сойлу підкреслив, що Туреччина готова співпрацювати з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Україна продовжує активну роботу в контактній групі "Україна - Туреччина - Азербайджан - Грузія" і займається боротьбою з транснаціональною злочинністю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає Туреччину приєднатися до відновленню інфраструктурних об'єктів на Донбасі. Також водійські посвідчення України будуть визнані в Туреччині.\r\nТим часом у Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями.