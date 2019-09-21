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21 вересня 2019, субота, 22:15 7
Зовнішня політика 2019-09-21T22:45:01+03:00
Українські Новини
Україна передала Туреччині 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

Україна передала Туреччині 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

Переговори України і Туреччини.
Переговори України і Туреччини.

Україна передала Туреччині 23 осіб, підозрюваних в тероризмі.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, про результати співпраці між Україною і Туреччиною йшла мова в суботу, 21 вересня, у Стамбулі під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.

Під час робочої зустрічі Князєв відзначив важливість співпраці з Туреччиною в боротьбі з організованою злочинністю.

"Для України важливо продовжувати співпрацю з Туреччиною в боротьбі з організованою злочинністю та "злодіями в законі". Важливо, що в цьому питанні ми маємо спільне бачення - тільки жорсткі кроки", - зазначив він.

Також Князєв зазначив, що одним з результатів співпраці є передача осіб, підозрюваних в тероризмі.

"Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 людини, які підозрюються в тероризмі, 31 - в шахрайстві і 36 - у контрабанді. За всіма цими особами правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян", - додав він.

У свою чергу Сойлу підкреслив, що Туреччина готова співпрацювати з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.

Також Україна продовжує активну роботу в контактній групі "Україна - Туреччина - Азербайджан - Грузія" і займається боротьбою з транснаціональною злочинністю.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає Туреччину приєднатися до відновленню інфраструктурних об'єктів на Донбасі. Також водійські посвідчення України будуть визнані в Туреччині.

Тим часом у Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями.

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