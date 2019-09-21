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21 вересня 2019, субота, 21:54 11
Зовнішня політика 2019-09-21T22:45:01+03:00
Українські Новини
Водійські посвідчення України будуть визнані в Туреччині

Водійські посвідчення України будуть визнані в Туреччині

Україна-Туреччина. Фото: nahnews
Україна-Туреччина. Фото: nahnews

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень 21 вересня у Стамбулі під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

"Сподіваюся, відповідна угода буде підписана найближчим часом", - сказав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає Туреччину приєднатися до відновлення інфраструктурних об'єктів на Донбасі.

Тим часом відпочинок у Туреччині став популярнішим серед українців з початку року, а дружина турецького султана Роксолана офіційно визнана українкою. Посольство уточнило, що тепер в усипальниці зазначено, що Роксоляна родом з Рогатина (Івано-Франківська область) в Україні.

Крім того, Україна планує закупити у Туреччині безпілотники для ЗСУ і відкрила консульство в турецькій Анталії.

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