"Формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту, - помічник Зеленського

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайєра", проти якої проходила акція протесту, ляже в основу законопроекту.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Процес імплементації формули має кілька етапів, це не разове рішення. Формула - це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроекту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення. Але це буде потім, а поки необхідно припинити вогонь. Над цим і працюємо", - написав він.

Водночас Єрмак не пояснив, про який законопроект йдеться: про "особливий статус" Донбасу, про вибори на Донбасі чи якийсь інший.

"Формула Штайнмайера" передбачає часткове набрання чинності особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.

Її мають намір обговорити лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на майбутній зустрічі.

Як повідомляли Українські Новини, радники лідерів країн "нормандської четвірки" погодили "формулу" виборів на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ Пристайко заявив, що лідери країн "нормандського формату" планують розглянути особливий статус, а також вибори на Донбасі.