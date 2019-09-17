Лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пока не общался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Я не обеспокоен этим. У меня действительно не было возможности поговорить с Лавровым", - сказал он.

Пристайко также сообщил, что перед предстоящей встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) пока не запланирована встреча министров иностранных дел, но не исключил ее проведение.

"Не планировалась встреча министров иностранных дел, но, если лидеры решат, что им необходимо, чтобы кто-то согласовал документ, и они не сидели и не придумывали сами, то тогда, наверное, состоится - или на уровне советников, или на уровне министров", - добавил он.

Министр напомнил, что на встрече лидеры намерены рассмотреть так называемую "формулу Штайнмайера", которая регулирует частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

"Реальность такова, что мы вынуждены просить помощи у наших заграничных партнеров, у которых есть свои интересы. Мы не скрываем, что понимаем это. Наша задача - обойти эти интересы и пожелания партнеров, чтобы максимально учесть наши пожелания и интересы... "Формула Штайнмайера" - это политическая часть, которой россияне уделяют очень много внимания, пытаясь использовать этот механизм, чтобы насадить нам некую структуру власти, которая учитывала бы их интересы. Наша задача сделать так, чтобы наша власть была одинакова на всей территории Украины", - сказал он.

При этом Пристайко признал, что к процедуре возможного проведения выборов на оккупированной территории Донбасса пока что очень много вопросов.

"Мы рассматриваем возможность неких конструкций, в том числе фразеологических, например: как вывести иностранные вооруженные формирования, если официально они никогда туда не заходили. Это серьезная проблема. Также у меня нет ответов на большинство вопросов о том, как ЦИК составит обновленные списки (избирателей). Таких вопросов сотни. Как раз в этой примитивной "формуле Штайнмайера" предусмотрено, что ОБСЕ должна признать соответствие выборов стандартам: наличие вооруженных формирований, допуска политических партий, доступа журналистов и наблюдателей на участки. Это и есть те критерии, несоответствие которым будет свидетельствовать о том, что выборы не были проведены в соответствии со стандартами, и закон об особом статусе не может быть введен в действие", - пояснил он.

В то же время министр напомнил, что действующая редакция закона об "особом статусе" прекращает свое действие 31 декабря, поэтому задачей Верховной Рады будет решить, что делать с ним после этой даты - обновить или принять новый.

Кроме того, Пристайко прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", заявив, что она нереализуема.

"Идеальная формула "всех на всех" всем очень нравится, но на самом деле она недееспособна. В списках появляются криминальные авторитеты, друзья тех, кто с той стороны. Их пытаются запихнуть в списки, но на самом деле эти люди не имеют никакого отношения к конфликту. Кроме того, есть такая неприятная часть, как пропавшие без вести", - пояснил он.

Министр добавил, что на подконтрольной территории идентификацией занимается Международный комитет Красного креста, однако боевики за 5 лет не допустили организацию на неподконтрольную территорию для сверки списков.

Глава внешнеполитического ведомства также ответил на вопрос о том, как власть может избежать необдуманных шагов, желая найти быстрое решение конфликта.

"5 лет войны достаточно, чтобы решить, что уже надо принимать радикальные меры? А 14 тысяч погибших украинцев, чтобы понять, что никто не придет нам на помощь?.. Россию приглашают за стол G7 - это звоночек? Делегацию приглашают назад в ПАСЕ, лидеры потянулись в Москву, Путина приглашают на танец на свадьбе - это считается нормальным. Все больше компаний говорят, что "Северный поток" - это чисто экономический проект. И так далее. Понемногу этот комплект сочувствия к нам и давления на Россию ослабляется. На каком-то этапе мы должны найти в себе смелость понять, что за нами не так много партнеров. Если мы будем ждать еще 5 лет, то потеряем еще 14 тыс. людей и поддержку партнеров", - сказал он.

При этом Пристайко акцентировал, что позитивные наработки предшественников новой командой не отбрасываются, а наоборот развиваются.

Помимо этого министр скептически отнесся к возможности расширения "нормандского формата" в ближайшее время.

"И те участники, которые сейчас, не очень счастливы от того, что предлагаются дополнительные участники... Речь не только о США. Наши друзья в Канаде искренне хотят помочь. Польша неоднократно выражала интерес. ЕС также считает, что без них нельзя. Я читал, что и китайский посол выразил готовность. Группа людей, которые хотят нам помочь, значительно растет. Это приятно с одной стороны, ведь свидетельствует о широком фронте. Но нам все же стоит использовать тот механизм, который у нас есть на руках. Доказать себе и всем, что он либо работает, либо неэффективен. Если мы сможем честно сказать партнерам, что это неэффективно и мы не можем выйти из войны, тогда мы можем говорить о смене формата", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет о необходимости изменения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и заверяет, что в Конституцию особый статус не вносится после того, как Евросоюз одобрил продолжение Украиной закона об особом статусе ОРДЛО.