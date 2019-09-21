Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що в його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему.

Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі.

"Працювали спеціалісти. Стоїть "прослушка" в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе. Мені, наприклад, цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують", - написав він.

Зі слів Труби, на записах може бути цікава інформація про стона розслідувань резонансних справ.

Зараз в кабінеті директора ДБР працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності.

Раніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.