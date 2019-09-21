Заморозки і пориви вітру: рятувальники оголосили штормове попередження

У неділю, 22 вересня, у деяких областях України очікується значне погіршення погодних умов.

Штормове попередження опублікувала прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними рятувальників, 22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.

Крім того, 22 вересня вночі на Луганщині та в Карпатах сильні заморозки 0..-3 градуси, що відповідає ІІ рівню небезпечності.

У Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с першого рівня небезпечності. У столиці в неділю також пориви вітру 15-20 м/с.

Також ДСНС попереджає, що в понеділок, 23 вересня, на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0..-3 градуси, що дорівнює І рівню небезпечності.

Як повыдомляли Українські Новини, на наступному тижні Україну накриє сильна магнітна буря. В п'ятницю і суботу, 27 і 28 вересня, очікується буря рівня G2, потім в неділю вона послабиться до рівня G1.

Тим часом у Європі, за довгостроковими прогнозами, взимку 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років.