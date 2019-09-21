Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, який поставив за мету зростання економіки на 40% за 5 років, розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроєкти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Про це сказано в указі №713 від 20 вересня, передають Українські Новини.

До жовтня мають бути внесені законопроєкти про оборот земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу в Україні, про впорядкування видобутку бурштину, про зміни до Бюджетного кодексу для підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

До 2020 року мають бути зареєстровані законопроєкти про принципи адміністративно-територіального устрою України, щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори, про підвищення здатності агентств регіонального розвитку, про посилення конкурентоспроможності регіонів, про оновлення законодавства про працю.

Також Зеленський доручив Кабміну передбачити при доопрацюванні державного бюджету на 2020 рік кошти на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій Карпат і збільшити обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Крім того, уряду доручено вжити заходів із підготовки регіонів до осінньо-зимового періоду 2019/20 року і з початку продажу майна боржника у процедурі банкрутства через електронну торгову систему.

До 1 грудня уряд має вжити заходів із підготовки до приватизації об'єктів великої приватизації та продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації, а також зі зменшення нелегальної зайнятості шляхом детінізації доходів та стимулювання роботодавців легалізувати оформлення трудових договорів.

До 1 січня 2020 року Кабміну доручено вжити заходів із підготовки лотів для електронного продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, з дерегуляції господарської діяльності, передбачивши, зокрема, можливість отримання більшості документів дозвільного характеру в електронній формі, щодо спрощення процедур та зменшення плати за приєднання до електричних і газових мереж, щодо розширення можливостей механізму "єдиного вікна".

Також до 2020 уряду доручено вжити заходів щодо розроблення та затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, щодо залучення інвестицій у державні підприємства "Ольвія" і "Херсонський морський торговельний порт" шляхом проведення концесійних конкурсів та з реформування акціонерного товариства "Українська залізниця".

Національному банку Президент рекомендує розробити механізми для зменшення кредитних ставок комерційних банків із метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Як повідомляли Українськi Новини, Володимир Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

В свою чергу Мінфін також виступає за легалізацію гроального бізнесу.