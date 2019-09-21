Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, який поставив за мету зростання економіки на 40% за 5 років, розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроєкти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.\r\nПро це сказано в указі №713 від 20 вересня, передають Українські Новини.\r\nДо жовтня мають бути внесені законопроєкти про оборот земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу в Україні, про впорядкування видобутку бурштину, про зміни до Бюджетного кодексу для підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.\r\nДо 2020 року мають бути зареєстровані законопроєкти про принципи адміністративно-територіального устрою України, щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори, про підвищення здатності агентств регіонального розвитку, про посилення конкурентоспроможності регіонів, про оновлення законодавства про працю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож Зеленський доручив Кабміну передбачити при доопрацюванні державного бюджету на 2020 рік кошти на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій Карпат і збільшити обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку.\r\nКрім того, уряду доручено вжити заходів із підготовки регіонів до осінньо-зимового періоду 2019\/20 року і з початку продажу майна боржника у процедурі банкрутства через електронну торгову систему.\r\nДо 1 грудня уряд має вжити заходів із підготовки до приватизації об'єктів великої приватизації та продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації, а також зі зменшення нелегальної зайнятості шляхом детінізації доходів та стимулювання роботодавців легалізувати оформлення трудових договорів.\r\nДо 1 січня 2020 року Кабміну доручено вжити заходів із підготовки лотів для електронного продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, з дерегуляції господарської діяльності, передбачивши, зокрема, можливість отримання більшості документів дозвільного характеру в електронній формі, щодо спрощення процедур та зменшення плати за приєднання до електричних і газових мереж, щодо розширення можливостей механізму "єдиного вікна".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож до 2020 уряду доручено вжити заходів щодо розроблення та затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, щодо залучення інвестицій у державні підприємства "Ольвія" і "Херсонський морський торговельний порт" шляхом проведення концесійних конкурсів та з реформування акціонерного товариства "Українська залізниця".\r\nНаціональному банку Президент рекомендує розробити механізми для зменшення кредитних ставок комерційних банків із метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Володимир Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".\r\nВ свою чергу Мінфін також виступає за легалізацію гроального бізнесу. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n