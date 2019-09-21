підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 вересня 2019, субота, 15:28 17
Президент 2019-09-21T15:52:55+03:00
Українські Новини
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зро

Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання

Володимир Зеленський. Фото: president.gov
Володимир Зеленський. Фото: president.gov

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, який поставив за мету зростання економіки на 40% за 5 років, розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроєкти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Про це сказано в указі №713 від 20 вересня, передають Українські Новини.

До жовтня мають бути внесені законопроєкти про оборот земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу в Україні, про впорядкування видобутку бурштину, про зміни до Бюджетного кодексу для підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

До 2020 року мають бути зареєстровані законопроєкти про принципи адміністративно-територіального устрою України, щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори, про підвищення здатності агентств регіонального розвитку, про посилення конкурентоспроможності регіонів, про оновлення законодавства про працю.

Також Зеленський доручив Кабміну передбачити при доопрацюванні державного бюджету на 2020 рік кошти на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій Карпат і збільшити обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Крім того, уряду доручено вжити заходів із підготовки регіонів до осінньо-зимового періоду 2019/20 року і з початку продажу майна боржника у процедурі банкрутства через електронну торгову систему.

До 1 грудня уряд має вжити заходів із підготовки до приватизації об'єктів великої приватизації та продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації, а також зі зменшення нелегальної зайнятості шляхом детінізації доходів та стимулювання роботодавців легалізувати оформлення трудових договорів.

До 1 січня 2020 року Кабміну доручено вжити заходів із підготовки лотів для електронного продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, з дерегуляції господарської діяльності, передбачивши, зокрема, можливість отримання більшості документів дозвільного характеру в електронній формі, щодо спрощення процедур та зменшення плати за приєднання до електричних і газових мереж, щодо розширення можливостей механізму "єдиного вікна".

Також до 2020 уряду доручено вжити заходів щодо розроблення та затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, щодо залучення інвестицій у державні підприємства "Ольвія" і "Херсонський морський торговельний порт" шляхом проведення концесійних конкурсів та з реформування акціонерного товариства "Українська залізниця".

Національному банку Президент рекомендує розробити механізми для зменшення кредитних ставок комерційних банків із метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу і здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Як повідомляли Українськi Новини, Володимир Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

В свою чергу Мінфін також виступає за легалізацію гроального бізнесу

Більше новин про: Кабмін Володимир Зеленський Зростання економіки гральний бізнес Незаконний видобуток бурштину

Архів
Новини
Трамп заперечує будь-які обіцянки Зеленському, які викликають стурбованість 17:06
Заморозки і пориви вітру: рятувальники оголосили штормове попередження 16:56
ДТП з маршруткою. Фото: Нацполиция
В Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку: загинули 9 людей 16:23
Видобуток бурштину та гральний бізнес: Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання 15:28
Андрій Загороднюк. Скріншот відео
Міністр оборони хоче провести переоцінку структури Збройних сил 15:04
більше новин
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович 16:16
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне 08:45
Компанії Ахметова вже контролюють 5 з 8 українських коксохімічних підприємств, - Радіо Свобода 10:47
більше новин
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу 18:36
У Києві тисячі людей вийшли на Всесвітній марш за клімат 22:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok