Кабмін ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років

Кабінет Міністрів ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передають Українські Новини.

"Основні цілі, які поставлені перед урядом на наступні 5 років, вони такі орієнтири, звичайно, потрібно працювати швидше, але орієнтири потрібно бачити. Перше – це економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України за наступні 5 років зросла мінімум на 40%", - сказав він.

На думку Гончарука, зростання економіки призведе до появи близько 1 млн нових робочих місць.

З першочергових завдань, прем'єр зазначив також розвиток інфраструктури і зв'язку.

Як повідомляли Українські Новини, фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.

Раніше Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Тим часом існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки. З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершення саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, в неділю, 9 червня.