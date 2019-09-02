Кабмін ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років

Кабінет Міністрів ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років.\r\nПро це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передають Українські Новини.\r\n"Основні цілі, які поставлені перед урядом на наступні 5 років, вони такі орієнтири, звичайно, потрібно працювати швидше, але орієнтири потрібно бачити. Перше – це економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України за наступні 5 років зросла мінімум на 40%", - сказав він.\r\nНа думку Гончарука, зростання економіки призведе до появи близько 1 млн нових робочих місць.\r\nЗ першочергових завдань, прем'єр зазначив також розвиток інфраструктури і зв'язку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.\r\nРаніше Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.\r\nТим часом існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки. З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершення саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, в неділю, 9 червня.