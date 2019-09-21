Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявляє про те, що українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Не маючи іншої можливості реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіткнувшись з досить відвертим ігноруванням її інтересів, Україна поки утримається від відправлення своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ", - написав він.

За його словами, Україна зосередиться на підготовці делегації та проведення консультацій з державами-членами Ради Європи для вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Яременко запевнив, що такий підхід підтримала більшість фракцій Ради.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня парламент сформував склад української делегації ПАРЄ. 20 вересня делегація обрала головою депутата Ради від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Ти часом, Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини. Після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків.

Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.