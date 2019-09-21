Загострення на Донбасі: кількість обстрілів зросла, три воїни ЗСУ поранені

20 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.\r\n\r\nПротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування",- звітують військові.\r\nВід початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 16 вересня.\r\nбойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.