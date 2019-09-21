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21 вересня 2019, субота, 08:14 6
Силові структури 2019-09-21T08:45:01+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: кількість обстрілів зросла, три воїни ЗСУ поранені

Загострення на Донбасі: кількість обстрілів зросла, три воїни ЗСУ поранені

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування",- звітують військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 16 вересня.

бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.

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