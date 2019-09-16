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16 сентября 2019, понедельник, 22:37 203
Силовые структуры 2019-09-16T22:40:29+03:00
Українські Новини
Военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков

Военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в конце августа захватили пулеметчика незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и убили 3 боевиков возле Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, группа боевиков пыталась приблизиться к украинским позициям и в результате боевого столкновения военные убили 3 боевиков, а четвертого ранили и взяли в плен.

Захваченный раненный боевик - 24-летний житель временно неподконтрольной Горловки Донецкой области.

По данным прокуратуры, он в ноябре 2016 года добровольно вступил в ряды боевиков "ДНР" на должность заряжающего минометной батареи.

Летом 2019 года его перевели во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика, в составе которого он воевал с украинскими военными возле Зайцево.

На данный момент задержанному сообщили о подозрении в преступлении по ч. 4 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападение на граждан) Уголовного кодекса и суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Тем временем Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня

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