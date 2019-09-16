Военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в конце августа захватили пулеметчика незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и убили 3 боевиков возле Зайцево Бахмутского района Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, группа боевиков пыталась приблизиться к украинским позициям и в результате боевого столкновения военные убили 3 боевиков, а четвертого ранили и взяли в плен.\r\nЗахваченный раненный боевик - 24-летний житель временно неподконтрольной Горловки Донецкой области.\r\nПо данным прокуратуры, он в ноябре 2016 года добровольно вступил в ряды боевиков "ДНР" на должность заряжающего минометной батареи.\r\nЛетом 2019 года его перевели во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика, в составе которого он воевал с украинскими военными возле Зайцево.\r\nНа данный момент задержанному сообщили о подозрении в преступлении по ч. 4 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападение на граждан) Уголовного кодекса и суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.\r\nТем временем Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня