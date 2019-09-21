Кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, якого нещодавно викрили у кнопкодавстві, під час засідання в Раді готувався до вечірці на вихідних. Листування народного депутата опублікувало видання "Страна".\r\nЗгідно з опублікованими кадрів, Литвиненко обговорював з якимось Андрієм WhatsApp "тусовку", яка, швидше за все, повинна відбутися на вихідних.\r\nОпублікована листування зі збереженням орфографії:\r\nЛитвиненко: - Сьогодні буду, поставте пару патронів в морозиловку сльози пшеничної (український спирт з пшениці - ред.)\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАндрій: - Ок, зробимо.\r\nЛитвиненко: Може якогось шашлику хай буде, помідори, хлібця. У затишку у вірмен якісь реберця може.\r\nАндрій: - Я зрозумівши, поїду візьму, багато брати?\r\nЛитвиненко: - Так щоб було...\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа цьому моменті листування перервалося, так як народний депутат відволікся на роботу.\r\nЛитвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.ua\r\nІ це при тому, що нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів. Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.