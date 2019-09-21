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  • Кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза"
21 вересня 2019, субота, 00:06 12
Політика 2019-09-21T01:30:01+03:00
Українські Новини
Кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза"

Кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза"

Литвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.ua
Литвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.ua

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, якого нещодавно викрили у кнопкодавстві, під час засідання в Раді готувався до вечірці на вихідних. Листування народного депутата опублікувало видання "Страна".

Згідно з опублікованими кадрів, Литвиненко обговорював з якимось Андрієм WhatsApp "тусовку", яка, швидше за все, повинна відбутися на вихідних.

Опублікована листування зі збереженням орфографії:

Литвиненко: - Сьогодні буду, поставте пару патронів в морозиловку сльози пшеничної (український спирт з пшениці - ред.)

Андрій: - Ок, зробимо.

Литвиненко: Може якогось шашлику хай буде, помідори, хлібця. У затишку у вірмен якісь реберця може.

Андрій: - Я зрозумівши, поїду візьму, багато брати?

Литвиненко: - Так щоб було...

На цьому моменті листування перервалося, так як народний депутат відволікся на роботу.

Литвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.uaЛитвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.ua

І це при тому, що нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів. Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.

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Литвиненко готується до п'ятниці. Фото: strana.ua
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