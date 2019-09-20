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20 вересня 2019, пʼятниця, 23:58 14
Президент 2019-09-21T01:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні

Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні

Зеленський зустрівся з представниками МВФ. Фото: president.gov.ua
Зеленський зустрівся з представниками МВФ. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютно фонду (МВФ) подальше співробітництво і реформи в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У п'ятницю Зеленський зустрівся з заступником директора Європейського департаменту МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Макарова.

Учасники зустрічі говорили про підтримку фондом реформ в Україні.

"Я запевняю повною підтримки структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив Президент.

Крім того, Президент і представники МВФ обговорили реформи енергетичного сектору та ситуацію з Приватбанком.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році. Також Bloomberg написав, що Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.

Також держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020.

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