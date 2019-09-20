Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютно фонду (МВФ) подальше співробітництво і реформи в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nУ п'ятницю Зеленський зустрівся з заступником директора Європейського департаменту МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.\r\nНа зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Макарова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчасники зустрічі говорили про підтримку фондом реформ в Україні.\r\n"Я запевняю повною підтримки структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", - заявив Президент.\r\nКрім того, Президент і представники МВФ обговорили реформи енергетичного сектору та ситуацію з Приватбанком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році. Також Bloomberg написав, що Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020.