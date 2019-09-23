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23 вересня 2019, понеділок, 06:00 11
Економіка 2019-09-23T07:30:03+03:00
Українські Новини
На початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок: офіційний курс

На початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок: офіційний курс

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 вересня, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3054,4234
100 доларів США 2443,2618
100 швейцарських франків 2462,9115
1000 ієн 226,2545
10 російських рублів 3,8266
100 євро 2694,9178

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня знову підскочила.

А долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Також перед вихідними євро і долар впали в обмінниках.

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