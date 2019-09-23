На початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок: офіційний курс

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 вересня, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3054,4234\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2443,2618\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2462,9115\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n226,2545\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8266\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2694,9178\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня знову підскочила.\r\nА долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.\r\nТакож перед вихідними євро і долар впали в обмінниках.