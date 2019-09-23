На початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок: офіційний курс

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 вересня, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3054,4234 100 доларів США 2443,2618 100 швейцарських франків 2462,9115 1000 ієн 226,2545 10 російських рублів 3,8266 100 євро 2694,9178

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня знову підскочила.

А долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Також перед вихідними євро і долар впали в обмінниках.