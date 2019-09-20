Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії, - Портнов

Екс-президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. Про це повідомив колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, Портнов повідомив, що перевірки призначені на 1, 3 і 4 жовтня

"Петро Порошенко, 01 жовтня о 10-00, 03 жовтня о 10-00 та у цей же час 04 жовтня, необхідно з'явитися до Київського інституту судових експертиз, де за санкцією суду з Вами будуть проведені процедури із застосуванням поліграфа. Будуть питати, чи крали в армії і бюджету, чи переводили гроші в офшори і чи відмивали на островах злочинні доходи. При собі мати паспорт. Явка обов'язкова", - написав Він.

Як повідомляли Українські Новини, колишній президент Петро Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості.

Раніше 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

Також Порошенко не з'явився на черговий допит в ГБР через пленарне засідання.