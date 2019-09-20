Гонтареву не допитували в зв'язку з підпалом її будинку в Гореничах

Поліція не допитувала колишню главу Національного банку Валерію Гонтареву по справі про підпал її будинку в Гореничах Київської області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в поліції.\r\n"Не допитували. Будинок не їй належить, а її чоловікові. Ми працюємо з її родичами", - сказав він.\r\nЗа його словами, Гонтареву неможливо допитати, так як вона не знаходиться в Україні, а перебуває в Лондоні, і в такому випадку її можна допитати тільки за допомогою відеоконференцзв'язку в суді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДжерело повідомив, що родичі Гонтарєвої дають показання у справі.\r\nОсновною версією загоряння будинку є підпал.\r\nУкраїнські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.\r\n поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.\r\nНа території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.