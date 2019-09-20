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20 вересня 2019, пʼятниця, 18:48 10
Силові структури 2019-09-20T21:30:02+03:00
Українські Новини
Гонтареву не допитували в зв'язку з підпалом її будинку в Гореничах

Гонтареву не допитували в зв'язку з підпалом її будинку в Гореничах

Поліція не допитувала колишню главу Національного банку Валерію Гонтареву по справі про підпал її будинку в Гореничах Київської області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в поліції.

"Не допитували. Будинок не їй належить, а її чоловікові. Ми працюємо з її родичами", - сказав він.

За його словами, Гонтареву неможливо допитати, так як вона не знаходиться в Україні, а перебуває в Лондоні, і в такому випадку її можна допитати тільки за допомогою відеоконференцзв'язку в суді.

Джерело повідомив, що родичі Гонтарєвої дають показання у справі.

Основною версією загоряння будинку є підпал.

Українські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.

поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.

На території знаходився охоронець, який і повідомив про подію в поліцію.

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