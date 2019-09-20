Микитась заявив, що продав "Укрбуд" "непублічним людям"

Колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Максим Микитась, який вийшов з будівельного бізнесу, заявляє, що продав компанію "Укрбуд" "непублічним людям".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хто власники? За умовами операції називати їх не можу, якщо в загальних рисах, то це група інвесторів, люди непублічні. Якщо захочуть, подробиці розкажуть самі. На сьогоднішній день компанія функціонує у звичайному режимі, будівництва запущені, менеджмент на своїх місцях", - заявив Микитась.

За його словами, угода не є спонтанною і до цього рішення він йшов давно. Також за останні місяці був проведений детальний аудит.

Микитась заявляє, що в ході перевірки приведена до ладу організаційна структура компанії, оптимізована маса процесів як будівельних, так і фінансових.

Як повідомляли Українські Новини, Микитась вдарив голову ВІДГ і розбив його телефон. Раніше Максим Микитась задекларував 335 млн гривень доходів.

У липні 2016 року Микитась став депутатом Ради на проміжних виборах в окрузі №206 в Чернігові. До цього він обіймав посаду президента державної будівельної корпорації "Укрбуд".