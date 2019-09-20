Микитась заявив, що продав "Укрбуд" "непублічним людям"

Колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Максим Микитась, який вийшов з будівельного бізнесу, заявляє, що продав компанію "Укрбуд" "непублічним людям".\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Хто власники? За умовами операції називати їх не можу, якщо в загальних рисах, то це група інвесторів, люди непублічні. Якщо захочуть, подробиці розкажуть самі. На сьогоднішній день компанія функціонує у звичайному режимі, будівництва запущені, менеджмент на своїх місцях", - заявив Микитась.\r\nЗа його словами, угода не є спонтанною і до цього рішення він йшов давно. Також за останні місяці був проведений детальний аудит.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМикитась заявляє, що в ході перевірки приведена до ладу організаційна структура компанії, оптимізована маса процесів як будівельних, так і фінансових.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Микитась вдарив голову ВІДГ і розбив його телефон. Раніше Максим Микитась задекларував 335 млн гривень доходів.\r\nУ липні 2016 року Микитась став депутатом Ради на проміжних виборах в окрузі №206 в Чернігові. До цього він обіймав посаду президента державної будівельної корпорації "Укрбуд".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n