підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 14:15 2
Афіша 2019-09-20T14:15:28+03:00
Українські Новини
"Круче всех": 11-річний Князь побореться з тренером Беленюка

"Круче всех": 11-річний Князь побореться з тренером Беленюка

Князь Калоєв vs Володимир Шацьких. Фото: прес-служба
Князь Калоєв vs Володимир Шацьких. Фото: прес-служба "Інтер"

11-річний Князь Калоєв в рамках програми "Крутіше всіх" побореться з тренером збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Поєдинок глядачі зможуть побачити 21 вересня о 20:30 на "Інтері". Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Незважаючи на юний вік, Князь уже є багаторазовим чемпіоном України з греко-римської боротьби, а також володарем медалей цілого ряду спортивних змагань різного рангу. Крім боротьби юний джентельмен виступає в грузинському танцювальному ансамблі "Тамаріоні", і в майбутньому хоче стати реабілітологом.

Знайомство з Володимиром Шацьких та його підопічним, призером Олімпійських ігор, Жаном Беленюком – давня мрія 11-річного борця з Миколаєва. У студії дитячого талант-шоу "Круче всех" вона не тільки наполовину здійсниться, але і перевершить очікування Князя – він зможе провести поєдинок з відомим тренером.

Князь Калоєв вКнязь Калоєв в "Крутіше всіх". Фото: Інтер

"Греко-римська боротьба завжди вважалася джентльменським видом спорту. Це олімпійська дисципліна, чітко обмежена правилами так, щоб спортсмени не завдавали серйозної шкоди противнику. Тобто в будь-якій ситуації борець не тільки думає, як перемогти, але і як не завдати каліцтва партнеру. Зараз дуже багато видів спорту, які не є олімпійськими і відрізняються жорстокістю. А в греко-римській боротьбі поєдинок починається з того, що суперники стають обличчям один до одного і тиснуть руки. У цьому виді спорту немає, наприклад, підсічок, тому що це вважається некоректним прийомом. Я вважаю, що в наш час для чоловіка дуже важливо володіти такими якостями, як чесність у грі, повага до конкурента. Ми вчимо не давати емоціям і якимось ницим інстинктам брати верх. Тому я не дивуюся, що такий юний джентльмен, як Князь Калоєв, займається саме цим видом спорту", - пояснив Володимир Шацьких журналістам проекту.

Чи вдасться молодому атлету укласти майстра на обидві лопатки глядачі зможуть дізнатися завтра, 21 вересня, о 20:30 у новому випуску дитячого талант-шоу "Крутіше всіх" на телеканалі "Інтер".

Як повідомляли Українські новини, 29 вересня на "Інтері" почнеться тревел-битва "Ивлеева vs Бідняків" у шоу "Орел і решка" а 17 вересня на каналі почалося нове ток-шоу Романа Кадєміна і Ольги Фреймут.

Також, нардеп Беленюк виборов "золото" чемпіонату світу.

Більше новин про: Жан Беленюк талант-шоу Телеканал Інтер

Архів
Новини
Платформа Бойка хоче, щоб Рада прийняла закон "Про опозицію" 13:51
Українські перевізники переплатили за міжнародні дозволи в 2016-2018 роках понад 20 млн гривень, – ЗМІ 13:31
Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота 13:28 Карта
Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту 13:20
Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні 13:03
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok