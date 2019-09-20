"Круче всех": 11-річний Князь побореться з тренером Беленюка

11-річний Князь Калоєв в рамках програми "Крутіше всіх" побореться з тренером збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких. Поєдинок глядачі зможуть побачити 21 вересня о 20:30 на "Інтері". Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Незважаючи на юний вік, Князь уже є багаторазовим чемпіоном України з греко-римської боротьби, а також володарем медалей цілого ряду спортивних змагань різного рангу. Крім боротьби юний джентельмен виступає в грузинському танцювальному ансамблі "Тамаріоні", і в майбутньому хоче стати реабілітологом.

Знайомство з Володимиром Шацьких та його підопічним, призером Олімпійських ігор, Жаном Беленюком – давня мрія 11-річного борця з Миколаєва. У студії дитячого талант-шоу "Круче всех" вона не тільки наполовину здійсниться, але і перевершить очікування Князя – він зможе провести поєдинок з відомим тренером.

Князь Калоєв в "Крутіше всіх". Фото: Інтер

"Греко-римська боротьба завжди вважалася джентльменським видом спорту. Це олімпійська дисципліна, чітко обмежена правилами так, щоб спортсмени не завдавали серйозної шкоди противнику. Тобто в будь-якій ситуації борець не тільки думає, як перемогти, але і як не завдати каліцтва партнеру. Зараз дуже багато видів спорту, які не є олімпійськими і відрізняються жорстокістю. А в греко-римській боротьбі поєдинок починається з того, що суперники стають обличчям один до одного і тиснуть руки. У цьому виді спорту немає, наприклад, підсічок, тому що це вважається некоректним прийомом. Я вважаю, що в наш час для чоловіка дуже важливо володіти такими якостями, як чесність у грі, повага до конкурента. Ми вчимо не давати емоціям і якимось ницим інстинктам брати верх. Тому я не дивуюся, що такий юний джентльмен, як Князь Калоєв, займається саме цим видом спорту", - пояснив Володимир Шацьких журналістам проекту.

Чи вдасться молодому атлету укласти майстра на обидві лопатки глядачі зможуть дізнатися завтра, 21 вересня, о 20:30 у новому випуску дитячого талант-шоу "Крутіше всіх" на телеканалі "Інтер".

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Як повідомляли Українські новини, 29 вересня на "Інтері" почнеться тревел-битва "Ивлеева vs Бідняків" у шоу "Орел і решка" а 17 вересня на каналі почалося нове ток-шоу Романа Кадєміна і Ольги Фреймут.

Також, нардеп Беленюк виборов "золото" чемпіонату світу.