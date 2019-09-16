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16 сентября 2019, понедельник, 17:48 19
Спорт 2019-09-16T17:53:04+03:00
Українські Новини
Нардеп Беленюк выборол "золото" чемпионата мира

Нардеп Беленюк выборол "золото" чемпионата мира

Жан Беленюк. Фото: 112.ua
Жан Беленюк. Фото: 112.ua

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото". Об этом сообщает Национальный олимийский комитет Украины.

Действующий чемпион Европы в этом виде спорта в финале весовой категории 87 кг встретился с представителем Венгрии Виктором Льоринцом и в напряженной борьбе одержал победу. Для прохода в финал депутату от "Слуги народа" ранее пришлось сломить сопротивление представителей Мексики и Беларуси. В полуфинале Беленюк победил немца Дениса Максимилиана Кудла со счетом 2:1. Это уже второй титул чемпиона мира для украинского спортсмена.

На парламентских выборах 2019 года борец был 10 номером в списке от "Слуги народа", а после прохода в Раду 29 августа был назначен первым заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта.

Как сообщали Українські новини, депутат Жан Беленюк намерен выступить на Олимпийских играх. Ранее Беленюк нашел своих родственников в африканской Руанде.

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