Нардеп Беленюк выборол "золото" чемпионата мира

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане (Казахстан) украинский борец и, по совместительству, народный депутат Верховной Рады ІХ созыва Жан Беленюк выборол "золото". Об этом сообщает Национальный олимийский комитет Украины.

Действующий чемпион Европы в этом виде спорта в финале весовой категории 87 кг встретился с представителем Венгрии Виктором Льоринцом и в напряженной борьбе одержал победу. Для прохода в финал депутату от "Слуги народа" ранее пришлось сломить сопротивление представителей Мексики и Беларуси. В полуфинале Беленюк победил немца Дениса Максимилиана Кудла со счетом 2:1. Это уже второй титул чемпиона мира для украинского спортсмена.

На парламентских выборах 2019 года борец был 10 номером в списке от "Слуги народа", а после прохода в Раду 29 августа был назначен первым заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта.

Как сообщали Українські новини, депутат Жан Беленюк намерен выступить на Олимпийских играх. Ранее Беленюк нашел своих родственников в африканской Руанде.