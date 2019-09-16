На "Интере" начнется новое ток-шоу Романа Кадемина и Ольги Фреймут

Во вторник, 17 сентября, в 16:00 на "Интере" стартует ток-шоу "Роман с Ольгой", в котором ведущие Роман Кадемин и Ольга Фреймут будут обсуждать непростые жизненные ситуации с мужской и женской позиций. Тема первого выпуска – маниакальная борьба с лишним весом. Что делать, если увлечение женщины диетами переходит границы разумного и она тратит свою жизнь на подсчет калорий? В чем настоящая причина ограничения в еде и зацикленности на своей внешности? Когда следует сказать "стоп", чтобы стремление похудеть не привело к серьезным проблемам со здоровьем? И могут ли лишние килограммы стать причиной измены?

Героиня первого выпуска – 29-летняя Ася Конопельнюк из Киевской области – после родов никак не может избавиться от лишних килограммов и постоянно сидит на диетах. Больше всего она боится, что супруг засмотрится на более стройную девушку и уйдет из семьи. Ася придет в студию ток-шоу "Роман с Ольгой", чтобы разобраться, почему ее борьба с лишним весом за четыре года не привела к желаемому результату. И, самое главное, – услышать совет ведущих и экспертов программы, что ей делать дальше и с весом, и с собственными страхами остаться без мужа. Но согласится ли супруг Аси, Юрий, откровенно высказать свою точку зрения в студии программы?

Руководитель центра по расстройствам пищевого поведения Валерий Патонич утверждает: "Я не знаю ни одной диеты, которая работает". И подчеркивает, что расстройство пищевого поведения – опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. И причины кроются вовсе не в желании обладать идеальной фигурой... Поддержит ли его мнение диетолог Александр Кущ? Так ли безопасны низкоуглеводные, белковые диеты, мочегонные средства и прочие способы убрать лишние сантиметры с талии? И почему психолог Николай Олофинский заговорит о необходимости правильно проживать негативные эмоции? Почему с Асиными тревогами о возможных изменах мужа не согласна актриса и блогер Маруся Якименко? И что скажет по этому поводу сексолог Анна Солнцева?

"Що робити жінці, якщо відображення у дзеркалі її зовсім не радує, а ще й чоловік підкреслює: ось тут ти погладшала, а ось тут у тебе зайва складка! Тут хочеш не хочеш – почнеш переживати з приводу своєї ваги!" – уверена Ольга Фреймут.

"Мне кажется, что очень сложно жить с женщиной, чьи мысли заняты исключительно проблемой похудения!" – считает Роман Кадемин.

Фото: пресс-служба "Интер"

В студию программы придет мама троих детей, 35-летняя Екатерина Левчук, вес которой составляет 40 килограммов. Почему женщина довела себя до анорексии и смогут ли ей помочь эксперты ток-шоу "Роман с Ольгой"? Что делать, если близкий человек отказывается есть и тает на глазах? Кто такие фидеры? И какой способ похудеть едва не привел Ольгу Фреймут к трагедии?

Не пропустите первый выпуск ток-шоу "Роман с Ольгой" – во вторник, 17 сентября, в 16:00 на "Интере".