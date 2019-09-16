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16 сентября 2019, понедельник, 16:24 234 Пресс-релиз
Афиша 2019-09-16T16:27:19+03:00
Українські Новини
Тревел-битва "Ивлеева vs Бедняков" в шоу "Орел и решка" начнется 29 сентября

Тревел-битва "Ивлеева vs Бедняков" в шоу "Орел и решка" начнется 29 сентября

Ивлеева и Бедняков. Фото: Интер
Ивлеева и Бедняков. Фото: Интер

В воскресенье, 29 сентября, в 11:00 на телеканале "Интер" стартует новый сезон популярного тревел-шоу "Орел и решка" – "Ивлеева vs Бедняков". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

По многочисленным просьбам поклонников проекта в шоу вернулись Настя Ивлеева и Андрей Бедняков. Вместе они отправятся в очередное путешествие. В новом сезоне ведущие не только будут показывать зрителям, где и как лучше отдохнуть, но и посоревнуются друг с другом в чувстве юмора и смелости.

Ивлеева и Бедняков посетят места, где еще не бывали во время сьемок программы - Милан, Сардиния, Женева, Мальдивы, Колорадо, Манчестер...

"Я счастлива, что вновь путешествую с "Орлом и решкой", – говорит Настя Ивлеева. – За полгода успела не на шутку соскучиться по поездкам, по команде, да и вообще по атмосфере, в которой создается тревел-шоу. Думаю, у нас с Андреем получился прекрасный дуэт! Работать с ним – одно удовольствие. Плюс к этому – он потрясающий юморист, который всегда находит достойный ответ моим шуточкам. Даже через экран телевизора вы почувствуете сумасшедшую энергетику двух заядлых путешественников. Хочется дарить зрителям положительную энергию, смешить и рассказывать всякие интересности. В общем, мы с Андреем рады, счастливы и готовы делиться своими эмоциями с вами!".

Главный принцип нового сезона – "Возможно все!", поэтому даже самые авантюрные порывы ведущих сдерживать никто не будет. Андрея Беднякова и Настю Ивлееву ждут новые путешествия, в которых каждый из них постарается доказать, что он круче, смешнее и смелее. Как всегда, судьбу ведущих будет решать монета.

"Я очень соскучился по зрителям, – признается Андрей. – Ведь именно для них и благодаря им "Орел и решка" выходит уже столько лет. Жду встречи с вами, мои сахарные. Я буду в плаще и с гвоздикой. Включайте ваши телевизоры и наслаждайтесь этим сезоном. Это должно быть шикарно! "Орел и решка" forever!".

Тревел-шоу Тревел-шоу "Орел и решка". Фото: Интер

Начнется сезон "Ивлеева vs Бедняков" в Милане. Первый выпуск выйдет 29 сентября, в 11:00 на телеканале "Интер".

Как сообщали Українські новини, новыми ведущими "Орла и решки" стали шоумен и солистка ансамбля народной песни, а Регина Тодоренко покинула шоу.

Также, на "Интере" начнется новое ток-шоу Романа Кадемина и Ольги Фреймут.

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